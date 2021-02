Friese 50PLUS-Kamerkandidaat: "Geef jongeren voorrang bij vaccinatie"

"Laat jongeren tussen de 15 en 25 jaar maar voor gaan. Die moeten het perspectief in het leven terug krijgen. Over 15 jaar vormen zij het hart van de maatschappij. Als wij ze nu belangrijk maken, betaalt dat zich later wel weer uit", zegt Nota.

Te langzaam

Romke de Jong die Kamerkandidaat is voor D66 vindt het een mooi idee, maar houdt toch liever vast aan de strategie van de overheid. "Dus eerst risicogroepen en zorgmedewerkers. Maar het gaat natuurlijk op dit moment veel te langzaam. Dat moet anders en om mij wordt daarbij ook serieus gekeken naar het Russische Spoetnik-vaccin."

Sympathiek

De jonge publiciste Anne-Goaitske Breteler vindt het een symphatieke gedachten dat 'zij Nota's prikje wel mag hebben', maar voor haar is dat niet echt nodig. Maar: "Er zijn wel veel jongeren die tegen een burn-out aanzitten. Dat zou wel een reden kunnen zijn om de volgorde van vaccineren toch nog eens te bekijken."

Herman Nota vindt het prima dat er na het Russische vaccin wordt gekeken. "Maar meneer Poetin moet niet denken dat wij ons dan stilhouden over Navalny of MH17. Ook al zou dat betekenen dat het Spoetnik-vaccin hier niet komt." Romke de Jong was dat met hem eens: "Zoiets mag nooit consequenties hebben op politiek vlak."