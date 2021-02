Op meerdere plekken auto's in de sloot door gladheid

Aan de Hegesylsterwei (N384) in Tzummarum verloor ook een bestuurder de macht over het stuur. De auto raakte in de slip en gleed de sloot in. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto klimmen en raakte niet gewond. Ook hier is de auto inmiddels geborgen.

Ten slotte raakte aan de Scharren in Scharsterbrug een auto van de weg, die ook in de sloot terecht kwam. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.