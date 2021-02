Wandelgroep De Klomp loopt de eenzaamheid er uit

Het groepje is wel kleiner dan anders, want met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met een grote groep te wandelen en sommigen durven het ook niet omdat ze bang zijn om besmet te raken. André is één van de mensen die er iedere week is. André heeft autisme en woont in Leeuwarden. De wandelgroep geeft hem vertrouwen en structuur. Andere dingen kunnen nu niet zoveel meer, zoals zijn grote hobby jeu de boules spelen. Maar de wandeling gaat altijd door. Hij komt altijd voldaan terug van het wandelen.

Uit isolement blijven

Mory is ook vast van de partij. Mory komt uit Iran en loopt mee om uit isolement te blijven. In de coronatijd kan hij veel dingen niet meer doen die hij zo graag wil doen. Hij is ook wel vrijwilliger en houdt van kunst, maar hij voelt zich door de coronamaatregelen regelmatig down. Door het wandelen fleurt hij op. Hij vertelt van alles over de wijk Schieringen Heechterp waar hij woont. Er hangt zelfs een kunstwerk van hem.

De deur uit

Volgens Jos Blauwhuis die als professional met de groep loopt is zo'n wandelgroep van groot belang. Het haalt de mensen even uit hun eenzaamheid en soms komen er zaken aan de orde waar ze later in een een-op-een-gesprek op terug kunnen komen met die persoon. De mensen die nu niet meer meelopen belt ze regelmatig. Ze maakt zich wel zorgen over de groep kwetsbaren die nu eigenlijk niet meer de deur uit komen.

Alle drie hopen ze dat corona voor de zomer voorbij is. André vanwege zijn jeu de boules en Mory vanwege de festivals waar hij als vrijwilliger aan de slag is. "Daar kijk je het hele jaar naar uit en als het dan weer niet doorgaat dan is dat heel erg jammer". Ook kunnen ze dan weer een kopje koffie of thee drinken na de wandeling, want ook dat kan nu vanwege het coronavirus niet. "Want het kopje thee, dat is natuurlijk waar we voor lopen," zegt Jos Blauwhuis lachend.

Het wandelen gaat echter gewoon door. "Weer of geen weer en corona of geen corona, we lopen gewoon door."