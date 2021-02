ARCHIEF: Flinke sneeuwval ontregelde Fryslân in maart 2005

In 25 jaar tijd was er niet zoveel sneeuw gevallen als op 2 maart 2005. Die woensdagochtend lag er ineens een dik pak sneeuw over de hele provincie. In de Zuidwesthoek viel de meeste sneeuw: bij Heeg werd een halve meter gemeten. De sneeuwval ontregelde het openbare leven in Fryslân. Bekijk hieronder hoe dat was in een paar fragmenten uit het archief van Omrop Fryslân.