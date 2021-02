Flinke lekkage door leidingbreuk in Oosterwolde

Er kwam veel water vrij bij de lekkage. Dat stroomde gelukkig een nabijgelegen sloot in, waardoor er geen grote problemen ontstonden gezien de winterse weersomstandigheden. Wel is een klein deel van de weg spiegelglad door bevriezing van het vrijgekomen water.

Medewerkers van Vitens slaagden er na een paar uur in om het lek te dichter. Bewoners van de omliggende straten hadden tijdens de werkzaamheden last van lage tot geen waterdruk. Wat precies de oorzaak was van de leidingbreuk, is niet duidelijk.