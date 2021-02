Piet Paulusma: "Het is volop winter, gaandeweg meer en meer sneeuw"

Zondag is er volgens de weerman nog het meeste sneeuw en lichte sneeuw. "De temperaturen liggen om de -2 en -3 graden. De wind is stormachtig in het IJsselmeergebied, met windstoten in kracht 9. In Het Waddengebied stormachtig tot storm, kracht 8-9 en windstoten in kracht 10-11. En op het vasteland ook een krachtige of harde wind met windstoten in kracht 7 of 8. En daar komt sneeuw bij, dat geeft wat duinvorming."

Zondagavond en -nacht valt er ook nog altijd sneeuw: "Met een harde wind en temperaturen tussen de -4 en -6 graden, lichte tot matige vorst."

Volgende week: volop winter

Voor de komende week staat er ook winters weer op het programma. Paulusma: "Maandag overdag -2 of -3, ook eens even wat sneeuw en zon. Nog altijd die krachtige tot harde wind, maar langzaamaan gaat 'ie ook wat meer liggen. In de nacht lichte tot matige vorst, 06 of -7 graden. En de andere dagen overdag lichte vorst, vaak droog. Wat zon erbij en -8 en -9, meer de provincie in, tussen de -7 en -9 in de nachten. Dat is volop winter."

Ook de weerman vraagt Friezen om alert te blijven: "Natuurlijk een waarschuwing voor stuifsneeuw, kans op gladheid en sneeuwduinvorming en de lage gevoelstemperatuur: zondag overdag tussen de -10 en -17 en in de nacht tussen de -16 en -23."