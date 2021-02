Waterstaat druk: "Fryslân opgedeeld in twee helften, zuidelijk de meeste sneeuw"

Op de provinciale wegen is de situatie aardig onder controle, geeft Provincie Fryslân aan. Maar in het zuidelijke deel is het dus wel erger dan in het noordelijke deel. "In het zuiden van de provincie ligt er zo'n 2 tot 5 centimeter sneeuw en op plekken is het aardig aan het opstuiven: dan is het soms lastig om erdoorheen te komen", zegt Vrieswijk.

Ook nagladheidscoördinator Peter Snippe van Rijkswaterstaat herkent dit beeld: "In het zuidelijk gedeelte van de provincie lift een aantal centimeter sneeuw, in het noordelijke gedeelte valt het nu nog mee."

Nog geen ongelukken

Er zijn nog geen ongelukken geweest, voor zover Vrieswijk en Snippe weten. "Gelukkig niet. Het is rustig op de weg, het lijkt er op dat mensen zich goed aan de oproep houden om thuis te blijven. Die oproep blijven we natuurlijk doen: blijf thuis en ga de weg niet op als het net nodig is", zegt Vrieswijk.