Brand in appartementencomplex aan de Waterloop in Sneek

De brandweer is met meerdere eenheden uitgereden voor een brand aan de Waterloop in Sneek. Volgens brandweer Fryslân gaat het om een appartementencomplex. Omdat het gebouw uit diverse verdiepingen bestaat, is er opgeschaald naar een zogenoemde middelbrand. Door het snelle handelen van de brandweer was de brand vrij snel onder controle.