Winterblog zondag 7 februari: wegen blijven spekglad

Sinds middernacht geldt er code rood in het hele land. Het KNMI heeft dit weeralarm afgekondigd vanwege langdurige sneeuwval, een harde wind en matige vorst. Door de oostenwind is er sneeuwjacht: daardoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Op sommige plekken in Fryslân is het spekglad. Volg in dit liveblog de situatie in de provincie van minuut tot minuut.