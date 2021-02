Thuiszorg Het Friese Land schrapt niet-noodzakelijke zorg wegens code rood

Om de noodzakelijke zorg aan cliënten te kunnen bieden, zal Het Friese Land ook een beroep doen op medewerkers die in hetzelfde dorp als of in de buurt van cliënten wonen. Verder wordt bekeken welke zorg aan familieleden en mantelzorgers overgedragen kan worden.

Hoelang het calamiteitenplan in werking blijft, is nog niet bekend.