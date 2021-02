Veerman kopt Heerenveen naar overwinning: "Hats, Pasveer is kansloos!"

Hoewel het even duurde, had de trainer er alle vertrouwen in dat er nog een doelpunt zou vallen. "Ik had echt het gevoel dat we nog ruimte zouden krijgen om een doelpunt te maken. Dat zit ook in ons elftal."

Het resultaat was dus goed, maar Jansen zag nog een aantal verbeterpunten. "Ik vond ons wel slordig aan de bal. Dat is ook wel de trainer, he, die nog mogelijkheden ziet. Ik ben echt heel blij, drie wedstrijden achter elkaar de nul gehouden."

Team in ontwikkeling

Dat het wat op en af ging, heeft volgens Jansen vooral te maken met de leeftijd van de selectie. "We hebben veel jonge, talentvolle spelers. We hebben wel een geweldige start gehad, maar veel jongens zijn nog in ontwikkeling, wat verwacht je dan? Nu hebben we vijf nieuwe spelers in de selectie, dan moet je je weer ontwikkelen."

Jansen durft komende tijd ieder geval weer naar boven te kijken. "Laten we dat maar blijven doen", lacht de trainer.