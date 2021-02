IJswegencentrale Idaarderadeel in Grou is klaar voor winterweer

Als er genoeg ijs ligt om te schaatsen, kunnen er vanwege het coronavirus dit jaar geen toertochten georganiseerd worden. Maar de schaatsen aantrekken voor een rondje op de ijsbaan of op eigen initiatief in de natuur kan wel. De Vries roept mensen op om genoeg afstand te houden. "Op de ijsbanen kan dat nog goed geregeld worden, maar op natuurijs is dat lastiger. We kunnen er niet met een helikopter boven hangen om iedereen hierop te wijzen. Dat moeten mensen zelf regelen."