Aris Leeuwarden in eigen huis hard onderuit tegen Yoast United

Al na het eerste kwart keken de Leeuwarders met 14-23 tegen een achterstand aan. Dat gat werd in het tweede kwart wel weer een heel stuk kleiner. Aris won het kwart met 23-15 en daarmee kwam de stand bij de rust op 37-38.

De hoop op een goed resultaat was in de tweede helft echter al snel weer weg. De bezoekers uit Gelderland liepen uit naar 50-73. In het vierde kwart werd de schade zelfs nog groter. Het werd uiteindelijk 60-89.

Door het verlies van de Leeuwarders gaat Yoast United nu Aris voorbij op de ranglijst. Daarmee zakt Aris naar de zevende plaats. Dat is een plaats onder de plek waar trainer Ferried Naciri zich in eerste instantie op richt. De zesde plaats geeft namelijk recht op een plaats in de winnaarspoule en een ticket voor de play-offs om het landskampioenschap.