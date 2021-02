Sterk Heerenveen verslaat Vitesse met kleine marge

De ploeg van Johnny Jansen begon met Jan Paul van Hecke op rechtsback, in plaats van Sherel Floranus, die op de bank plaats moest nemen. Waar Heerenveen afgelopen wedstrijden vaak achter de feiten aanliep, zochten ze tegen Vitesse meteen de aanval. De grootster mogelijkheden waren in de beginfase echter voor de bezoekers.

Heerenveen valt aan

De Friezen kwamen daarna steeds vaker voor het doel van de Arnhemmers. Onder anderen Henk Veerman kreeg een aantal kansen om te schieten. De verdedigers van Vitesse zaten er echter steeds net tussen en de spits schoot ook eens een meter naast het doel.

Joey Veerman dacht de Friezen in de 29e minuut op voorsprong te zetten toen Vitesse-verdediger Danilho Doekhi de bal met zijn hand uit het zestienmetergebied wegwerkte. Doelman Remko Pasveer kon de penalty echter uit zijn doel houden.

Mitchel van Bergen kreeg net voor rust nog de wereldkans op 0-1 toen er door een pass van Joey Veerman alleen op Pasveer af kon. De aanvaller stapte echter op de bal en verprutste zo de kans.

Kansen, kansen en nog eens kansen

Heerenveen ging in de tweede helft door waar het voor rust gebleven was: in de aanval. Dat zorgde ook al snel voor kansen, bijvoorbeeld voor Tibor Halilovic. De Kroaat zag zijn schot echter via de voet van Eli Dasa een metertje over het doel verdwijnen. Jan Paul van Hecke kopte uit de hoekschop daarna net over het doel.

Halilovic zette Pasveer daarna weer aan het werk met een afstandsschot. De Vitesse-doelman kon die inzet maar net uit de kruising houden.

Eindelijk een doelpunt

Me tong minder dan tien minuten te gaan was het dan eindelijk raak. Nadat Vitesse de bal niet goed weg kon werken, kreeg Benjamin Nygren de ruimte om de bal voor het doel te gooien. Ook Henk Veerman kreeg alle ruimte en kopte de bal van dichtbij raak: 1-0. Vitesse kreeg net voor tijd nog een grote kans op de gelijkmaker, maar dat schot van Maximilian Wittek raakte de lat.

De Friezen klimmen door de winst naar de achtste plek in de erevisie. Heerenveen heeft nu 29 punten en staat daarmee één punt achter op nummer zeven Twente, dat zaterdag verloor van PSV.