Cambuur Sjoernaal: Henk de Jong schrapt training, Nick Doodeman begint op de bank

Henk de Jong begrijpt dat de wedstrijd van maandag nu nog niet is uitgesteld door de voetbalbond. "Het is heel onzeker waar de sneeuw valt, maar het wordt ook heel koud. Ik ben benieuwd wat de KNVB gaat doen, maar ik snap dat ze nog even wachten nu er nog niets is gevallen. Als we kunnen voetballen, wil ik wel voetballen."

De trainer van de Leeuwarders heeft wel besloten om de laatste training van zondag af te zeggen. "Die jongens moeten uit Zwolle komen, uit Emmen, van over de Afsluitdijk, ik wil niet dat ze verongelukken. Als dat gebeurt doordat ik zeg dat ze hier moeten komen, stop ik meteen op met trainen. Ik neem daar geen risico in."

Mac-Intosch mist

De selectie van de Leeuwarders is zo goed als compleet voor het treffen met de Amsterdammers. De langer geblesseerde Stanley Akoy ontbreekt en datzelfde geldt voor Calvin Mac-Intosch. De verdediger kwam deze week op de training in botsing met een van de keepers en heeft last van zijn knie. Waarschijnlijk is Mac-Intosch er tegen TOP Oss een week later wel weer bij. Sven Nieuwpoort zal Mac-Intosch vervangen in de verdediging.