VC Sneek wint in spannend duel van Regio Zwolle

Hoewel de ploeg uit Zwolle twee plekken hoger staat dan de Snekers, speelden ze ook twee wedstrijden meer. De Snekers hadden het in de eerste set lastig met Regio Zwolle en verloren de set dan ook met 28-30.

Ook in de tweede set was het spannend, want het verschil tussen de twee ploegen werd nooit heel groot. In 25-22 pakten de Snekers deze set wel. De derde set was uiteindelijk vrij duidelijk voor de bezoekers: 17-25.

VC Sneek liet in de vierde set even zien dat ze er ook nog waren en dwongen met 25-19 een beslissende vijfde set af. Het verschil tussen de twee ploegen was opnieuw niet groot, mar de Snekers trokken wel aan het langste eind: 15-8.