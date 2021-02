Zo'n 20 demonstranten bij rustig verlopen coronaprotest in Harlingen

De groep liep onder begeleiding van de politie van het station naar de Harlinger binnenstad. Burgemeester Roel Sluiter had voor de demonstratie een vergunning voor 150 demonstranten afgegeven. Er kwamen echter maar een stuk of twintig mensen op af.

De demonstranten moesten anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lang niet alle demonstranten hielden zich daar aan.

Burgemeester Sluiter is blij dat de demonstratie rustig verlopen is, zegt hij. "Er waren geen aanwijzingen dat men uit was op ongeregeldheden, dan gaat het recht op demonstreren voor. Die gelegenheid hebben ze gekregen en dat is netjes verlopen."