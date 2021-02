Friese grensrechters vlaggen halve finale op WK voor clubteams

Steegstra en Diks behoren tot 'Team Makkelie'. Danny Makkelie is daarin de hoofdscheidsrechter. Hij wordt verder bijgestaan door Kevin Blom en Jochem Kamphuis als VAR.

De andere halve finale gaat tussen Bayern München uit Duitsland en Al-Ahly uit Egypte. Die wedstrijd is op maandag. Of de Friese grensrechters ook de finale mogen vlaggen, wordt later bekend.