Waskemeer in coronatijd: bij Hair&Beauty kijken ze uit naar klanten

Doorzetten

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat Hilde Kist-Rozema een kapsalon begon in Waskemeer. "Er werd in het begin wel een beetje aan getwijfeld, zo van: waar begin je aan meisje," zegt Hilde Kist. "Maar ik heb doorgezet. En van begin af aan liep het geweldig. De klandizie kwam niet alleen uit Waskemeer en Wijnjewoude, maar ook uit Drachten en Bakkeveen. Er zijn zelfs mensen die intussen zijn verhuisd naar Amsterdam die zich nog altijd in Waskemeer laten knippen."

Kap- en beautysalon

In 2011 had haar zus Esther Rozema intussen een opleiding tot schoonheidsspecialiste gevolgd en begon op de bovenverdieping van de kapsalon een eigen beautysalon. "Een perfecte combinatie," volgens Hilde, "die ook waardering kreeg van onze klanten." Intussen werken er vier mensen in de zaak.

Ondanks de onzekere toekomst blijven Hilde en Esther positief. "Natuurlijk weten wij ook niet tot wanneer we dit nog kunnen volhouden. Gelukkig hebben we door de jaren heen wel een buffer opgebouwd en doen we voorlopig geen grote investeringen. Al wordt je wel eens wat gek van al die onzekerheden. Je weet immers niet wanneer je weer kunt beginnen. Wij zijn er klaar voor."