KNMI kondigt weeralarm af: 'Code rood' voor het hele land

Het weeralarm is van kracht voor sneeuw in combinatie met veel wind en lichte tot matige vorst. Zaterdagavond gaat het sneeuwen in het zuiden. De komende nacht en zondag breidt de sneeuw zich naar het noorden uit over de andere delen van het land.

Door de oostenwind is er sprake van sneeuwjacht: daardoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Ook het zicht is slecht: mogelijk minder dan 500 meter. Het is gevoelsmatig snijdend koud.

Risico's en ontregeling

Aan de kust is er kans op zware windstoten tot 80 km/uur. Verder is er in het land langdurige sneeuwval in combinatie met windkracht 5-6 uit oostelijke richtingen vandaan. De temperatuur is flink onder het vriespunt. Er zal gemiddeld zo'n 10 centimeter sneeuw vallen. In het noorden zal er 2-5 centimeter vallen.

De risico's voor verkeersdeelnemers zijn groot. Er is kans op grootschalige ontregeling van het openbare vervoer. Er is ook een groot risico op overlast en het KNMI vraagt mensen om niet op reis te gaan als het niet nodig is en weerberichten te volgen.