Drachtster kapper glijdt sneeuwschuiverhandel in: "Al 15 verkocht in een uur"

Sneeuwschuivers kun je in Drachten vanaf zaterdag ook bij de kapper halen. Kapper Gerben Minnesma heeft tientallen buiten zijn kapperszaak aan De Lange West staan. Zijn zaak is al weer weken dicht door het coronavirus en uit verveling zocht hij een alternatieve handel. En toen hij de weerberichten zag en zijn eigen sneeuwschuiver niet kon vinden, is hij naar de groothandel gereden om meteen 50 stuks op te halen.