Waddenmanifest van 35 noordelijke fracties tegen gas- en zoutwinning Wad

De fracties vinden gas- en zoutwinning een grote bereiding van een uniek en waardevol stuk natuur. Het zorgt voor bodemdaling en brengt natuurlijke processen in gevaar. De fracties roepen het kabinet op om per direct te stoppen met mijnbouw in het gebied.

Geen vergunningen afgeven

Eric Wiebes, de voormalige minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft in december aangegeven dat de effecten op de zeespiegel en het zogenoemde 'hand-aan-de-kraan-principe' te onderzoeken. Binnenkort worden de resultaten besproken in de Tweede Kamer. Zolang niet blijkt dat er echt geen schade aan het Waddengebied ontstaat, moeten er nog geen vergunningen worden afgegeven, vinden de partijen. De gaswinning bij Ternaard is daar een voorbeeld van.

"Sterk signaal nodig"

"Een krachtig signaal vanuit het Noorden is daarom noodzakelijk," zo schrijven de partijen. Daarom is het 'Waddenmanifest' opgesteld. "Breng de stilte, donkerte en de rust op het Wad terug. Tegen de wil van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen verleent de minister vergunningen aan bedrijven die mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied uitvoeren," zeggen Hetty Janssen en Jochem Knol namens alle fracties.

Steun fan Friese fracties

Uit de Friese Provinciale Staten heeft het manifest steun van PvdA, GroenLinks, D66, FNP, SP en PvdD gekregen. De Friese gemeenteraadsfracties van de PvdA Harlingen, Terschelling en Noardeast-Fryslân, GroenLinks Harlingen en Súdwest-Fryslân, SAM Waadhoeke, Groen NOF en S!N Noardeast-Fryslân doen ook mee. Vanuit het Wetterskip krijgt men steun van PvdA, FNP, PvdD en Water Natuurlijk Fryslân.