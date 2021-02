Operaasje Fryske Flagge: Agnes de Boer woont in 'coronavrij' Tasmanië

Agnes de Boer is opgegroeid op een boerderij in Jorwert, maar intussen heeft ze al heel wat van de wereld gezien. Haar studie als tropendokter bracht haar al in Ethiopië, Tanzania en Papoea-Nieuw-Guinea. Sinds 2018 woont en werkt ze in Tasmanië, samen met haar Australische partner.

En dit eiland aan de andere kant van de wereld is prachtig, vindt De Boer. De kustlijn met kliffen, de bergen, de oude oerbossen, de bijzondere beesten: overal is de wildernis. "Tasmanië is bijna twee keer zo groot als Nederland, maar er wonen maar een half miljoen mensen."

De oud-Jorwerter werkt als dokter in het ziekenhuis van Hobart, de hoofdstad van Tasmanië. Dat ligt niet zomaar om de hoek: ze moet er iedere dag 40 kilometer voor rijden. "Op de fiets kan niet," zegt De Boer lachend. "Maar het is hier heel gewoon om iedere dag zo'n eind te rijden."

Strenge regels voor corona

Omdat het land een eiland is, kan de regering van Australië, waar Tasmanië onderdeel van is, de grenzen eenvoudigweg dichtgooien toen het coronavirus opdook. Er kwamen hele strenge regels.

"Heel Australië is er goed voor weggekomen tot nu toe," zegt De Boer. "Ze zijn heel strikt. Daardoor hebben we al heel lang geen corona gehad hier, dus ons leven gaat gewoon door. We doen niet aan die gekkigheden: we hebben gewoon feestjes en een heel gewoon leven."

Jorwert

Door het coronavirus heeft ze haar familie in Jorwert al een poos niet gezien. "Dat is natuurlijk wel een zorg. Het maakt het wel een heel eind verder van huis," zegt Agnes. Want al kan ze overal haar plek wel vinden, Jorwert en de boerderij waar ze opgroeide blijven natuurlijk bijzonder. "Ik voel me overal thuis, maar Fryslân is natuurlijk wel de plek waar ik ben opgegroeid."