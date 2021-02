De autofabriek van Theo de Jong: "Waar golfkarretjes ophouden, beginnen wij"

"Het is met name om te laten zien wat er mogelijk is, een soort prestigeproject, maar economisch kan het niet. Dat zo veel te duur worden. We hebben dit écht als hobbyproject gedaan," vertelt De Jong. "Leuk om mee te nemen naar een beurs of zo. Maar misschien gebruik ik hem komende zomer ook wel voor woon-werkverkeer. Je rijdt zomaar 100 kilometer op het accupakket dat er in zit. Dan kan het royaal. En het heeft wel iets natuurlijk, zo'n wagentje van meer dan 50 jaar oud dat emissievrij als een moderne Tesla over de weg zoeft..."