Omrop TIP: Fryslân DOK 100 jaar Klaas Koopmans

Klaas Koopmans (Garyp,1920-2006) werd bekend door zijn expressionistische schilderijen van het Friese landschap. Maar misschien nog wel meer door de indringende tekeningen die hij maakte tijdens zijn opnames in psychiatrische inrichtingen. In Museum Dr8888 is eind 2020 een overzichtstentoonstelling van zijn werk ingericht onder de titel 'Waanzinnig!' Het museum hoopt deze na de lockdown opnieuw onder de aandacht te brengen.