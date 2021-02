Piet Paulusma: "Koud, koud, koud, maar minder sneeuw dan werd verwacht"

Weerman Piet Paulusma legt uit dat het weerbeeld nog wel complex is. "De koude lucht wint nu uit het oosten-noordoosten terrein, dus die komt ook naar ons toe. Er zit een gebied met wat sneeuw. Er valt al wat sneeuw in het Noorden, het Waddengebied, Groningen en ook het noordoosten van onze provincie heeft wat kans op sneeuw. Het andere deel van Nederland zit nog ruim boven nul met regen uit het zuidoosten."

IJskwaliteit

In andere delen van het land is het wat de sneeuwval betreft erger. "Wij liggen dit weekend in het gebied waar niet de meeste sneeuw valt, zoals het nu lijkt. Daar zijn veel mensen blij mee, want men wil graag goed ijs hebben. Die ijskwaliteit wordt natuurlijk beter, want we gaan wel een week tegemoet met matige vorst in de nachten."

De gevoelstemperatuur zakt al aardig zaterdagochtend. "In Bolsward is het 1-1,5 graden boven nul met een gevoelstemperatuur van -5. Die gevoelstemperatuur speelt een belangrijke rol. Want laten we eerlijk zijn, het voelt al flink koud aan. In Grou was bewolking, 2,5 millimeter afgetapt en een halve graad boven nul. Kollum een halve graad onder nul, wat lichte regen. Dan is er kans op gladheid. De regen bevroor op de auto, zei de waarnemer."