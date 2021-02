IJsclub Earnewâld: "We mogen niet organiseren, maar wel faciliteren"

De '100 fan Earnewâld' zal dus niet doorgaan, ook niet als er volgende week genoeg ijs ligt. "Ik was net even buiten, het is nog allemaal water en eenden. Dus je denkt ook: waar hebben we het over? Maar het komt er aan. En volgens de voorspellingen komt er geweldig dik ijs. Dan is het jammer dat we niets mogen organiseren," zegt Age Veldboom. "De 100 fan Earnewâld kan niet doorgaan en daar hadden we nu eindelijk zo graag eens op gehoopt."

Faciliteren

Toch betekent het niet dat de ijsclub binnen blijft als er een dikke ijslaag ligt. "We hebben als ijsclub ook de taak om alles veilig te houden. En daarin zullen we nu wel actief zijn: we zetten de wakken af, we zorgen ervoor dat het geen bende wordt met het parkeren en we willen ook niet dat mensen hier over de weg kruipen van het kleine meer naar de Jan Durkspolder om te klunen. Je kunt wel faciliteren, maar je mag het niet organiseren."

"Mensen zijn niet te keren"

De ijsclub luistert goed naar wat er van Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente mag. "Maandagavond hebben we een vergadering om dat mee te nemen." Veldboom legt ook uit dat je mensen die willen schaatsen eigenlijk niet kunt keren. "Het is net zoals Staatsbosbeheer of It Fryske Gea wandelaars niet kunnen tegenhouden. Je mag al nergens heen vanwege corona. En als er prachtig ijs ligt, wat is er dan mooier dan op schaatsen de natuur in te gaan? Wij gaan hier niet bij het hek staan. Het is geen ijsbaan, het is natuurijs. Mensen zijn niet te keren. Dus wij kunnen alleen faciliteren en voor de veiligheid zorgen. En als er banen komen, dat er wordt geveegd."

Veldboom benadrukt nog eens dat het afwachten is wat het weer doet. "Het waait nu wel hard. We krijgen eerst nog twee-drie dagen met harde wind, dan wil het water ook niet zomaar bevriezen. En als het wel bevriest en er komt sneeuw in, dan krijg je met name op de lage wal rotijs. Een mooie vlakke vlakte zoals er vorige week was, dat zal er de komende dagen niet zijn."