Vrouwen Heerenveen bekeren niet verder na verlies tegen Ajax

Vlak voor het einde van de eerste helft kwamen de Amsterdammers op voorsprong door een doelpunt van Marjonlijn van de Bighelaar. Ze schoot de bal met een boog over de keeper, de verre hoek in.

In de 57ste minuut kwam Heerenveen op gelijke hoogte. Tiny Hoekstra werd diep gestuurd en schoot de bal in de verre hoek. Ruim tien minuten later stond Ajax alweer voor. Ninita Tromp schoot vanaf een meter of 20 de bal in de touwen.