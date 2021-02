Zo brengt het Noord Nederlands Orkest een ode aan Leonard Cohen

Leonard Cohen wordt gezien als één van de meest belangrijke singer-songwriters uit de popmuziek. Zijn eerste hits dateren uit de jaren zestig en zijn laatste album produceerde hij op 82-jarige leeftijd, vlak voor zijn overlijden in 2016. In al die jaren bleef hij bekend en in trek bij een groot publiek; in 2013 gaf hij nog een optreden voor een uitverkocht Ahoy en Ziggo Dome. Zijn handelsmerk was zijn donkere, rauwe stem, waarmee hij zijn poëtische teksten over hoop, liefde, het leven en de dood extra diepgang gaf.

In dit concert met hits als Hallelujah, Suzanne, So long Marianne, First we take Manhattan en Take this waltz, is te horen dat Cohens krachtige melodieën ook in orkestrale jas tot hun recht komen.

