IJskoud weer op komst: wat voor invloed heeft dat op het coronavirus?

"Het gedrag van de mens is belangrijker dan de temperatuur," zegt arts-microbioloog Anne-Marie van Elsacker van het Leeuwarder instituut Izore. "Je wordt niet verkouden van het weer, maar van het virus."

Door de kou kan een virus langer overleven, zegt van Elsacker, maar de verschillen zijn nu te klein om van een grote invloed te kunnen spreken. "Het is een algemeen gegeven dat koud weer goed is voor een virus om langer te kunnen overleven," zegt Van Elsacker. Maar dat is volgens de microbioloog niet de enige reden voor een verspreiding van het virus. Het ligt meer aan gedrag van mensen.

'Als we met de hele buurt een sneeuwballen gevecht houden, gaat het mis'

"Door de kou gaan we altijd wat dichter bij elkaar staan. Dat is nu eventjes niet handig." Volgens Van Elsacker moeten mensen wel even genieten dit weekend. "Maar als we met de hele buurt een sneeuwballen gevecht houden, gaat het mis. Gelukkig houden heel veel mensen zich prima aan de regels en krijg je minder snel besmettingen."

Echt grote verschillen zullen er door het weer niet zijn, zegt Van Elsacker. Het virus gedraagt zich volgens haar niet anders bij -2 of bij een temperatuur van +5. Dat een griepgolf vooral in de winter toeslaat komt door de mensen zelf. "We zitten dan wat vaker dicht op elkaar binnenshuis. Je gaat minder snel naar buiten maar nodigt mensen thuis uit. Dan steek je elkaar aan." Toch moeten we er wel alert op zijn, de komende weken. "Houd het boerenverstand om na deze crisis toch geen derde golf te krijgen."