Topdrukte bij winkels nu er winterweer verwacht wordt: "Ik lijk wel professioneel slijper"

Niet alleen in Heerenveen is het druk. Bij een winkel in Jirnsum vliegen de winterartikelen de winkel uit. "Ik heb spullen van zolder gehaald, die er al twaalf jaar staan", lacht eigenaar Frits Smidstra. "Ik raakte het nooit kwijt, maar dat is nu wel anders. Kunnen we er toch nog iets voor vangen."

Mede door alle regels kan Smidstra zijn winkel echter niet volledig open doen. "Mensen moeten online bestellen of even bellen, dan kunnen we ze nog helpen. Maar ik zou dan wel snel zijn, want zelfs de sleeën zijn al weg. We hebben alleen nog maar de sneeuwschuivers liggen."