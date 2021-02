Bewoners en medewerkers Nieuw Mellens in Leeuwarden besmet met coronavirus

Het is nog onduidelijk of er sprake is van de Britse variant, al zijn de besmettingen volgens Noorderbreedte snel gegaan. De afdelingen waar de besmettingen zijn vastgesteld, zitten in quarantaine. 24 bewoners die negatief zijn getest, worden later nog eens getest.

Alle bewoners die dat wilden en bij wie dat mogelijk was, hebben op 29 januari de eerste coronavaccinatie gekregen. Binnenkort krijgen zij de tweede vaccinatie.

Nieuw Mellens heeft 96 bewoners en is een woonzorglocatie voor mensen met een bepaalde vorm van dementie.