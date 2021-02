Provincie stelt vaarverbod in voor ijsgroei, Wetterskip doet sluizen dicht

Het vaarverbod gaat zaterdag in, om negen uur 's avonds. Het waterschap neemt ook maatregelen die de aangroei van ijs moeten bevorderen. Het 'draaiboek ijs' is van de plank gehaald, meldt it Wetterskip.

Er wordt de komende dagen zeer koud weer verwacht. In de nachten kan het wel negen graden vriezen, denk weerman Piet Paulusma.

Gemalen uit en sluizen dicht

De waterstand in kanalen, vaarten en meren wordt verlaagd, de meeste gemalen gaan uit en de sluizen gaan dicht. Zo moet het water in de Friese boezem langzaam tot rust komen. Dan bevriest het makkelijker, zegt het waterschap.

"In Fryslân willen we periodes van aanhoudende vorst optimaal benutten om schaatsplezier waar het kan mogelijk te maken," zegt dijkgraaf Luzette Kroon. "Daarom stemmen we met onze partners af welke maatregelen we kunnen nemen om de ijsgroei zo goed mogelijk te bevorderen."

Niet alle gemalen tegelijkertijd dicht

De keersluis in de Lege Walden en de spuisluizen bij Harlingen, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen worden gesloten. Het Hooglandgemaal in Stavoren gaat uit zodra de gewenste waterstand is bereikt.

De meeste poldergemalen gaan vanaf zondag uit. Dat gebeurt gefaseerd, meldt het waterschap, om onnodige wateroverlast te voorkomen.

Door de neerslag van afgelopen dagen is er nog veel toevoer van water uit de polders op de Friese boezem. Dat neemt af, zodra de temperaturen dalen.