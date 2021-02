Gemeente Harlingen staat coronademonstratie toe van maximaal 150 mensen

De mensen die demonstreren, gaan lopend vanaf het station naar de binnenstad. Van de gemeente moeten ze mondkapjes op, en anderhalve meter afstand houden.

Een woordvoerder van de gemeente wilde geen verdere toelichting geven.

Eerder dit jaar waren er coronademonstraties in Heerenveen en Leeuwarden. In Heerenveen werd met zwaar vuurwerk geknald, en in Leeuwarden zijn twee mensen aangehouden.