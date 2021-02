Elf scholen Achtkarspelen houden zich niet aan coronaprotocol Slob

Volgens Steenstra zijn de nieuwste coronamaatregelen onwerkbaar. Dan heeft hij het bijvoorbeeld over de verplichting om in vaste groepjes te werken, en over de verschillende starttijden voor verschillende groepen.

In een brief heeft Steenstra onderwijsminister Arie Slob laten weten dat hij het protocol naast zich neer legt.

Steenstra wil de kinderen graag weer op school hebben, zegt hij. De scholen van Noventa gaan maandag dus wel open. Eventuele gevolgen zijn voor zijn rekening, zegt Steenstra.