KNSB: Definitief geen wedstrijden op natuurijs

De schaatsbond begrijpt het besluit uit Den Haag, "We hebben een enorme passie voor de schaatssport, zeker als er natuurijs in aantocht is", zegt directeur Remy de Wit van de KNSB. "Maar wij zien uiteraard ook het grotere belang van de volksgezondheid en de noodzaak om deze coronapandemie zo snel mogelijk een halt toe te roepen."

Eén dag eerder hoopte de KNSB nog een uitzondering te krijgen van het ministerie, zei competitieleider Willem Hut, maar dat gaat dus niet door.