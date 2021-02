FNV wil alle zorgmedewerkers hoger op vaccinatielijst: "Zorg moet overeind blijven"

De vakbond probeert volgens Youssef aan alle kanten druk uit te voeren, zodat het zorgpersoneel zo snel mogelijk wordt ingeënt. Dat is hard nodig, want het personeel loopt op het tandvlees en het ziekteverzuim is inmiddels ruim 10 procent, zegt ze. "Op een of andere manier dringt het niet door hoe belangrijk deze mensen zijn. Zonder handjes aan het bed kunnen we dat bed niet meer verzorgen."

De vaccinatiestrategie moet worden aangepast, vindt ze, anders blijft de zorg niet overeind. "Linksom, rechtsom, ergens moet je toch een keuze maken en zorgen dat je de middelen hebt dat je aan alle kanten de boel gaat vaccineren. Want op deze manier gaan we het niet redden."