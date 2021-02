GGD Fryslân doet proef met elektronische 'neus' die corona kan ruiken

De uitslag is binnen enkele minuten bekend. Testen met een wattenstaafje in mond- en keelholte is alleen nog nodig als de zogeheten SpiroNose-test geen uitsluitsel biedt.

In Amsterdam en Venray gebruiken ze de SpiroNose al. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de blaastest betrouwbaar genoeg is om in het hele land in te zetten. Wie zich laat testen mag in de acht uren ervoor geen alcohol nuttigen.