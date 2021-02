Giet it wol of net oan? Akkrumer ijsvereniging Foarút bereidt zich voor op winterweer

Voor nu is het echter afwachten. "We kunnen nu nog niks", zegt bestuurslid Sjirk de Vries. "Als het straks zo ver is, moet er sneeuw worden geveegd. Maar dan moet er wel eerst zo'n zes, zeven centimeter sneeuw liggen." Drie jaar geleden was de ijsbaan van Akkrum voor het laatst open. De Vries: "Maar dat was maar een paar dagen." Omdat het ijs dun was, moest er toen een keuze worden gemaakt in wie het ijs op mocht: kinderen wel, maar ouders niet.

Dit jaar moet er ook een selectie worden gemaakt, maar dan om een hele andere reden: het coronavirus. "We moeten zorgen dat er niet te veel mensen op de baan komen en misschien wel in blokken werken." Wat Foarút-bestuurslid Astrid van der Veen betreft, hebben kinderen dit jaar voorrang. "Die hebben al heel lang niet kunnen schaatsen en die moeten we de kans geven om het ijs op te kunnen."

Protocol

Inmiddels heeft Veiligheidsregio Fryslân een protocol opgesteld voor schaatsen op de natuurijsbanen. Mensen van alle leeftijden mogen het ijs op. Een ijsbaan kan natuurlijk ook niet zonder de 'koek en zopie', maar samenkomen mag niet. In het protocol staat dat zo'n kraampje wel gewoon mag, maar mensen moeten dan afstand houden.