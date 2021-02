Waterschap steekt twee miljoen in verbreden sloten in polders Workum

Het waterschap start met het project Klimaatrobuuste Polders, waarbij diverse sloten in een viertal polders wordt verbreed. Hierdoor ontstaat er extra waterberging. Bij de verbrede sloten laat het waterschap waterplanten groeien die de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Daarnaast voert het waterschap diverse andere werkzaamheden uit, zoals het ophogen van percelen, om het watersysteem toekomstbestendig te maken.

Beschermd tegen wateroverlast

Zo houdt Wetterskip Fryslân het water in de vier polders schoon, is de streek beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten in droge perioden door klimaatverandering. Hiermee voldoet het waterschap ook aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De aannemer is in januari gestart met de eerste werkzaamheden. De polder Wirdumer Nijland is als eerste aan beurt. Die wordt van januari tot en met april onder handen genomen. Van februari tot en met maart wordt er gewerkt aan Offerhaus, van februari tot en met juni aan Hemriksein Zwerver. De werkzaamheden aan Workumer Nijland zijn van april tot en met juni; een deel daarvan wordt gedaan door grondeigenaren.