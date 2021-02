LDODK-trainer Henk Jan Mulder na dit seizoen weg

Het is beter om na dit seizoen niet verder te gaan, heeft Mulder tegen het bestuur gezegd. "LDODK is een fijne en zeer goed geleide club en het onlangs door de spelersgroep uitgesproken vertrouwen deed mij natuurlijk goed. Het viel dan ook niet mee om dit besluit te nemen", zegt hij op de website van de club.

Het bestuur respecteert het besluit van Mulder, maar vindt het wel jammer. "De geluiden uit de spelersgroep waren nog steeds positief", zegt bestuurslid Jan Sjoerd Pool. "Wij hadden nog wel een jaar door willen gaan." Volgens Pool is Mulder een geweldige trainer. "Hij is een echte spelverbeteraar. Dat is ook de ervaring van de spelers waar hij mee werkt. Henk Jan slaagt er steeds opnieuw in om uitdagende trainingsvormen te bedenken."