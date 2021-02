Heerenveen laat burgers meedenken over transitie naar aardgasvrije gemeente

Een van de klimaatafspraken is dat in 2030 een vijfde van alle gebouwen niet meer wordt verwarmd met aardgas. In 2050 moeten zelfs alle wijken in Nederland aardgasvrij zijn. De vraag is nu hoe gemeenten dat aanpakken.

Heerenveen wil er daarom met inwoners en ondernemers over nadenken en praten, zodat hun ideeën en wensen zo goed mogelijk aansluiten op de plannen van de gemeente. "We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook als je minder te besteden hebt of als je hulp nodig hebt bij de ingewikkelde technieken", legt wethouder Jelle Zoetendal uit.

In de gemeente Heerenveen zijn er in totaal zo'n 25.000 gebouwen die van het gas af moeten, waarvan 22.500 woningen. Welke gebouwen als eerst aan de beurt komen, is nog niet vastgelegd. Ook dat gebeurt in samenspraak met inwoners en ondernemers.

Ideeën opgenomen in visie

Tot en met april kunnen alle inwoners en ondernemers, individueel of als groep, ideeën aanleveren bij de gemeente. Mede op basis daarvan wordt een 'Transitievisie Warmte' opgesteld. "We hebben dus zelf invloed op de manier waarop woningen, bedrijfspanden, fabrieken, scholen, winkels, sportaccommodaties en andere gebouwen duurzaam worden", zegt Zoetendal.

Alle ideeën, vragen en zelfs zorgen zijn volgens de wethouder welkom. "De weg naar aardgasvrij is lang en nog niet volledig bekend." Er moeten nu in ieder geval stappen worden gezet om de doelen van 2030 en 2050 te behalen, vindt Zoetendal. "Kleine stapjes, zoals isoleren of het gasfornuis vervangen door een kookplaat, helpen daarbij."