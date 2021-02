Lege stadions zorgen voor buikpijn bij Friese betaaldvoetbalclubs

Perspectief

Net als bijna alle sectoren hoopt De Graaf dat er ook in de voetbalwereld perspectief komt. Hevig klagen over dit seizoen wil de Cambuur-directeur niet, mede omdat er vanuit de overheid veel financiële steunmaatregelen zijn. Maar De Graaf kijkt wel met zorgen naar de toekomst. Voor dit seizoen zijn veel supporters en sponsoren loyaal geweest aan de voetbalclubs door seizoenkaarten te verlengen, maar de vraag is of dat het volgende seizoen weer zal gebeuren. Fans hebben amper wedstrijden kunnen bijwonen en dus niet veel teruggekregen.

Het gaat dus om perspectief voor volgend seizoen. De Graaf: "Het allerbelangrijkste dat moet gaan gebeuren is dat stadions veilig weer open gaan. Dat is de sleutel die we hebben om naar de toekomst te kijken. Dat zal in het voorjaar duidelijk moeten zijn en dan kunnen die zorgen weggenomen worden. Maar tot die tijd kun je er wel buikpijn van krijgen."