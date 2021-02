Aantal besmettingen neemt verder af, maar niet in Tytsjerksteradiel

Terwijl het aantal besmettingen in het totaal dus naar onderen gaat, geldt dat niet voor alle gemeenten. In onze grootste gemeente, Súdwest-Fryslân, zijn de afgelopen week 217 besmettingen vastgesteld. Dat zijn 14 meer dan een week geleden. Daarna komt Leeuwarden: die gaan van 178 naar 155.

Relatief meeste besmettingen in Tytsjerksteradiel

Op plek drie en vier komen twee gemeenten die kleiner zijn: Tytsjerksteradiel met 121 en Achtkarspelen met 105. Voor Achtkarspelen is dat een flinke daling, daar waren het vorige week nog 151. Omgerekend naar het aantal inwoners waren en in Achtkarspelen toen zelfs de meeste besmettingen van alle Nederlandse gemeenten: 539 op 100.000 mensen. Deze week waren dat 377. Dat is nog wel altijd hoog, vergeleken met het gemiddelde.

In Tytsjerksteradiel is een duidelijke groei in het aantal besmettingen te zien. Vorige week waren er nog 87 besmettingen, deze week dus 121. Omgerekend is dat 378 besmettingen per 100.000 mensen. Voor een groot deel valt dat te verklaren door de uitbraak in Burgumer verpleeghuis Berchhiem: daar zijn in totaal meer dan tachtig besmettingen.

Provinciaal onder 200 per dag

In Fryslân werden de afgelopen week gemiddeld 169 besmettingen per dag gemeld. Vorige week lag dat cijfer nog op 186.

Met de 1.181 positieve testen van de afgelopen week is nu in totaal bij 22.101 Friezen het coronavirus vastgesteld.