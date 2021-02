Wethouder Berends mag door; gemeenteraad wil totaalplan verkoop gemeentehuis Kollum

Wethouder Berends sprak namens het college uit, dat hij de motie 'graag omarmd'. Daarnaast werd er door de wethouder excuses gemaakt voor de gehele gang van zaken rondom de verkoop. Ook werd er direct toegezegd dat er 'pas op de plaats in tijd' wordt gemaakt, wat betreft een nieuwe verkoopprocedure. Over het -nog steeds niet beantwoorde- WOB-verzoek, ingediend door Bulten Vastgoed was Berends ook duidelijk. "Een dezer dagen zal er antwoord volgen." S!N-raadslid de heer Keizer gaf wel aan dat dit een volgende keer gemakkelijk voorkomen kan worden. "Koppel dat terug naar de indiener, nu krijgen wij vragen over dat verzoek." Berends nam ook deze woorden ter harte.

Motie van wantrouwen

Wethouder Berends schrok van de motie van wantrouwen, die werd ingediend door de heer Talsma van ELP. "Dat het vertrouwen van aantal partijen en aantal inwoners weg is, dat is niet best. We zullen ons stinkende best doen om weer het gesprek aan te gaan." Tot slot raakte de motie van wantrouwen de wethouder diep: "Het komt hard aan."