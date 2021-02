Jillert Anema: "Ik heb veel respect voor de vakman Sven Kramer"

Met coach Jillert Anema en sprinter Jesper Hospes behandelen we alle afstanden. Voor elke afstand voorspellen de mannen de winnaar. "Op de 500 meter wint Femke Kok", zegt Hospes. "Dat denk ik ook", vervolgt Anema. "Femke hebben we nog geprobeerd in ons team te krijgen. Ze is echt een bijzondere schaatsster." Hospes: "Het is jammer dat ze niet ook de 1000 meter mag rijden. Over een paar jaar is ze allround zo goed, dat ze iedereen verslaat." Anema: "Ze moeten alleen wel voorzichtig met haar omgaan."

Over de 5.000 meter bij de mannen twijfelen ze. "Roest is goed, maar laat het op beslissende momenten nog weleens liggen", zo zegt Anema. "De Roest moet minder schaatsen en Kramer en Bergsma moeten beter schaatsen." Anema ziet Nils van der Poel als gevaarlijke outsider. Roest reed twee weken geleden nog een baanrecord in Thialf van 6.05,14. "Maar als je zoals Van der Poel al 6.08 kan rijden, dan kan je Roest dus verslaan. En als Bergsma de perfecte rit rijdt, dan rijdt hij ook 6.08."

Drie keer Sven Kramer opstellen

Over de ploegenachtervolging zijn Anema en Hospes het niet eens. Hospes: "Ik denk Noorwegen." Anema gokt op Nederland. Vooral omdat hij Sven Kramer de beste ploegenachtervolgingsschaatser ter wereld vindt. "Als ik de ploeg moest samenstellen, dan stelde ik Sven Kramer op en zou ik hem vragen met wie hij zou schaatsen. Eigenlijk zou ik drie keer Sven Kramer willen opstellen en meer niet."