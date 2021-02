Stichting Reddevloot gooit reddingsboei naar bruine vloot in Harlingen

Een nieuwe stichting met de naam Reddevloot moet de schippers van de bruine vloot in Harlingen helpen. De stichting is deze week in het leven geroepen om onder andere geldpotten te vinden. Dat is zeker in deze tijd hard nodig, zegt voorzitter Paul Scheffer van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen. "De schippers hebben al bijna een jaar niet gevaren en vrijwel niets verdiend. En we zijn er nog niet."