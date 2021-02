Groenewoud, Bergsma en Stroetinga rijden massastart op WK; Anema coacht

Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zijn geselecteerd voor het wereldkampioenschap afstanden in Thialf in Heerenveen. Bondscoach Jan Coopmans heeft de drie aangewezen voor het onderdeel massastart. Groenewoud schaatst met Irene Schouten. Coopmans is er volgende week niet bij, omdat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt. De coaching op het WK wordt overgenomen door Jillert Anema.