Tjeerd van Bekkum wordt nieuwe zakelijk leider CityProms

Van Bekkum ziet de toekomst positief in voor CityProms. "We hebben een goed gesprek gehad over het festival en de toekomst, dat staat gewoon als een huis. Daar wil ik graag aan meedoen.

De Drachtster, die tot 2017 burgemeester van Smallingerland was, stapt door de coronacrisis in een aparte tijd in bij het festival. "Iedereen die daar aan meedoet beseft dat, ook ik .De voorbereidingen gaan gewoon door Je hoopt toch wel dat je het dit jaar kan organiseren. Qua financiën doet de provincie het fantastisch goed, door goeie zekerheden te geven."

Van Bekkum vindt het belangrijk dat de werkzaamheden rond het festival door blijven gaan. "We willen wel behouden wat we hebben opgebouwd. Als je nu stopt, gaan mensen ook weg. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen."