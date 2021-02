Friese bedrijven vaak te klein voor landelijke coronasteun, FNP wil dat provincie in actie komt

De landelijke steun voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis, sluit niet goed aan bij de situatie in Fryslân. Dat zegt de FNP-fractie in Provinciale Staten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de regeling dat een bedrijf steun krijgt als het minimaal drieduizend euro vaste lasten per maand heeft. Veel bedrijven in Fryslân komen daar niet aan, omdat ze niet groot genoeg zijn.